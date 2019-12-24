Нур-Султан, , 14:14 — REGNUM Движение на участке автодороги Нур-Султан — Ерейментау — Шидерты закрыто по причине плохой погоды, сообщили в пресс-службе комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана.

Движение было остановлено на участке между 205-м и 259-м километре автодороги в 9 часов 30 минут (6:30 мск). Дорога закрыта для всех видов транспорта из-за снега, низовой метели и плохой видимости.

Кроме того, движение ограничено для всех видов автомобильного транспорта на участках дороги от границы Карагандинской области до поворота на Экибастуз, а также от Караганды от границы Павлодарской области.

Отметим, в выходные дни, 21−22 декабря, в Казахстане были закрыты автодороги почти во всех направлениях. Так, на 786-м км дороги Омск — Майкапчагай спасатели сопроводили с закрытого участка дороги 19 автомобилей, в которых находились 37 человек.

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