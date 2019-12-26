Москва, , 09:16 — REGNUM При выборе иностранных вин специалисты советуют не «зацикливаться» только на самых известных марках, а обратить внимание на менее «раскрученные» вина. При этом немаловажно изучить этикетку и выбрать правильное место покупки напитка. Такие рекомендации дают специалисты Роскачества.

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Эксперты отмечают, что неплохие вина сейчас можно найти и в «Пятерочке», и в «Красном и Белом», а также других крупных гипермаркета. Крупные розничные сети не только активно развивают собственный импорт вина, устраняя из цепочки поставок дистрибьюторов, но и проводят акции и распродажи в федеральных сетях цены, в период которых цены на хорошие импортные вина могут опускаться до уровня 300−400 рублей за бутылку.

В Роскачестве напомнили о пятёрке лидеров по экспорту вина в Россию. На сегодня в этот список входят Испания, Италия, Грузия, Франция и Абхазия. Однако специалисты советуют не гнаться за громкими именами винных регионов.

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«В Европе есть гораздо менее «раскрученные» винные страны и регионы, чем Бордо и Бургундия. Хорошим соотношением цены и качества сейчас отличаются вина Португалии», — говорят эксперты.

Во Франции, например, можно обратить внимание на южные регионы, например Лангедок (на этикетках на происхождение вина указывает надпись Pays d’Oc). Также можно найти на рынке и недорогую «Молдавию» приемлемого качества. Поставки из этой страны сейчас жестко контролируются Роспотребнадзором, и «шалить» с качеством производители опасаются.

«И главное — внимательно читать не только этикетку, но и контрэтикетку. Если не хочется под видом вина «из Германии» пить «Молдавию», нужно убедиться, что адрес производителя вина находится в той же стране, которая указана на этикетке», — поясняет заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

Добавим, что в 2020 году Роскачество собирается исследовать и зарубежные многотиражные вина, которые попадают на российские винные полки. При этом эксперты организации уверены, что вопреки потребительским мифам о плохом качестве российского вина российские многотиражные вина отлично покажут себя в сравнении с импортными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты Роскачества опровергли потребительский стереотип о низком качестве российских игристых полусладких и полусухих вин. Проведённое в 2019 году исследование, в которое вошло свыше 130 наименований вин стоимостью от 180 до 1000 рублей за бутылку, говорит об обратном.

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