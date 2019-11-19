Москва, , 08:33 — REGNUM При выборе вина и определении его качества не стоит полагаться на советы из интернета, пытаясь определить хорошее или плохое вино в домашних условиях, а лучше стоит обратить внимание на внешний вид, аромат и вкус напитка. Такие рекомендации дают специалисты Роскачества, отмечая, что даже самые простые методы физико-химического анализа вин, например, определение массовой концентрации титруемых кислот или содержания алкоголя, в домашних условиях, скорее всего, недоступны.

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Остаётся метод сенсорного или органолептического анализа. Так, при оценке внешнего вида вина стоит обратить внимание на прозрачность и чистоту. Если в бутылке с вином плавают хлопья или есть какой-то другой осадок, то это очевидный повод усомниться в качестве продукта питания.

«Хорошее вино должно обладать естественным здоровым цветом с блеском. К примеру, белое сухое — светло-соломенным или бледно-золотистым цветом», — уточнили в организации.

А вот если по оттенку белое сухое вино больше напоминает яблочный сок, вероятнее всего, что оно испорчено, а именно — окислено. Красное вино может обладать очень широкой гаммой оттенков от бледного гранатового до насыщенного рубиново-вишневого и даже непрозрачно-красного с фиолетовым оттенком.

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Что касается букета вина, то такие признаки как «мышиный» тон, оттенок цветной капусты, лука, варёной свеклы недвусмысленно говорят о болезнях винодельческого продукта. Также специалисты отмечают, что во вкусе может присутствовать обжигающий оттенок, который говорит о повышенном содержании «летучих кислот» — в первую очередь, уксусной.

В Роскачестве, во избежание покупки некачественного продукта, рекомендуют воздержаться от приобретения вина через интернет, тем более, в запрещённое время.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты Роскачества отмечали, что стоимость вина не нужно считать показателем качества напитка. Так, у жителей России есть мнение, что качественное вино не может стоить дешевле 400−500 рублей, однако существует более 150 качественных отечественных вин стоимостью от 250 до 500 рублей.