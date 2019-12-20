Москва, , 08:33 — REGNUM Эксперты Роскачества опровергли потребительский стереотип о низком качестве российских игристых полусладких и полусухих вин. Проведённое в 2019 году исследование, в которое вошло свыше 130 наименований вин стоимостью от 180 до 1000 рублей за бутылку, говорит об обратном. Как заявили в организации, высокие дегустационные оценки получили две трети исследованных вин (94 наименования).

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В тройку лучших вошли вина из Крыма, Севастополя и Краснодарского края. Открытием года стали образцы из Дагестана, которые заняли высокие позиции рейтинга. Наиболее высокую оценку среди игристых вин — 83,7 балла из 100 — получило вино «Мысхако», полусухое розовое игристое с ЗГУ «Кубань. Новороссийск». Самое недорогое из вошедших в рейтинг игристое вино стоило 164 рубля. Стоимость самого дорогого превысила 840 рублей.

«Такая ценовая ситуация в сегменте игристых вин обусловлена конкуренцией с игристыми винными напитками, при производстве которых виноматериал смешивают с водой и ароматизаторами, а «пузырьки» получают путем искусственной газации», — пояснили эксперты.

Для сравнения: по результатам исследования 2018 года всего три игристых вина российского производства не дотянули до нижней границы ГОСТ, при этом только 37 из 51 исследованного игристого отвечали повышенному стандарту Роскачества (78 баллов по стобалльной шкале). Именно они вошли в рейтинг. Эксперты отметили, что самое недорогое вино исследования — белый брют «Кубань-Вино» стоимостью 199 рублей — расположилось на седьмой строчке рейтинга 2018 года, оставив далеко позади более дорогие вина.

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Лучшим вином в категории игристых, произведенных классическим методом, стало игристое вино с защищенным географическим указанием «Кубань» — «Выдержанное Брют Розовое «Премиум розовое» «Абрау-Дюрсо», выпускаемое под маркой Victor Dravigny, стоимостью 765 рублей за бутылку. В категории игристых, произведённых резервуарным методом, лучшим было признано вино под маркой Chateau Tamagne — «Брют белое. Шато Тамань» стоимостью 349 рублей за бутылку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский заявил, что стоимость вина не нужно считать показателем качества напитка. По его словам, в России существует более 150 качественных отечественных вин стоимостью от 250 до 500 рублей. При этом качественное импортное вино в таком ценовом диапазоне найти гораздо сложнее, поскольку из-за транспортировки, пошлин, наценки торговых сетей импортное вино будет дороже отечественного.