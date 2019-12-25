Москва, , 14:42 — REGNUM Граждане Сирии, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за военных действий, продолжают возвращаться в арабскую республику. Так, за прошедшие сутки с территорий иностранных государств возвратились 906 беженцев. Об этом говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, опубликованном 25 декабря.

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Уточняется, что большая часть беженцев прибыла из Иордани через пункт пропуска «Насиб» — 512 человек (среди которых 154 женщины и 261 ребёнок). Ещё 394 человека вернулись из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах».

Всего с 18 июля 2018 года с территорий иностранных государств в САР вернулись более 504,4 тыс. человек. Добавим, что по состоянию на 1 декабря 2019 года в 45 государствах находятся свыше 6,6 млн официально зарегистрированных сирийских беженцев, почти половина из которых — дети.

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Как сообщало ИА REGNUM, в течение суток 23 декабря в Сирию вернулись более 300 человек из Ливана и более 550 — из Иордании.

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