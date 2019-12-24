Дамаск, , 08:59 — REGNUM Дети боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пропали в лагерях для беженцев в Сирии, об этом 24 декабря сообщает Swedish Radio.

Инцидент произошел в лагере «Аль-Холь». Подростков планировали переправить на их родину в Швецию. В общей сложности исчезли пять человек.

В настоящее время правоохранительные службы Швеции разыскивают пропавших детей. Версии произошедшего не выдвигаются. Отмечается, что в лагере «Аль-Холь» проживает порядка 70 тыс. человек.

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