Дамаск, , 13:00 — REGNUM Более 300 человек вернулись в Сирию из Ливана и более 550 — из Иордании в течение суток 23 декабря. Об этом говорится в опубликованном 24 декабря информационном бюллетене Минобороны РФ.

Из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» прибыли 327 человек, включая 98 женщин и 167 детей. Пункт пропуска «Насиб» на границе с Иорданией принял ещё 555 человек, в том числе 167 женщин и 283 ребёнка. За сутки два беженца вернулись в места постоянного проживания внутри страны.

В течение суток в Дамаске и Земрине в провинции Дераа разминировано 2,3 гектара территории, 31 взрывоопасный предмет обнаружен и ликвидирован.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна готова вернуть 1 млн беженцев на север Сирии «в очень короткие сроки».

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