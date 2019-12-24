Москва, , 11:40 — REGNUM Жители России назвали самые запомнившиеся события в декабре 2019 года. На первом месте — саммит «нормандской четверки» и переговоры в рамках саммита Владимира Путина и Владимира Зеленского (14%), показал опрос «Левада-центра».

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На втором месте — кончина бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова (8%), на третьем — отстранение WADA от международных соревнований российских спортсменов (6%).

Также граждан РФ в декабре волновали события на Донбассе, открытие железнодорожной части Крымского моста (2%), подготовка к Новому году (2%) и др. При этом 22% ничего не запомнилось, ещё 23% затруднились дать ответ.

Опрос проведен 12 — 18 декабря 2019 года. Опрошены 1608 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах в 50 субъектах РФ методом личного интервью.

Как сообщало ИА REGNUM, самым главным событием уходящего 2019 года жители России назвали открытие железнодорожной части Крымского моста (7%).

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