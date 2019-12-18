Москва, , 11:15 — REGNUM Жители России перечислили самые главные события уходящего 2019 года, произошедшие в мире. На первом месте — победа над терроризмом в Сирии (8%), показал опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Читайте также: Жители России назвали самое главное событие 2019 года

На втором месте — избрание Владимира Зеленского президентом Украины (4%), пожар в Соборе Парижской Богоматери (2%), политика Дональда Трампа, выход США из договора по РСМД (1%).

«Яндекс» составил список самых популярных запросов 2019 года

Также гражданам РФ запомнился выход Великобритании из Евросоюза, антироссийские санкции и развитие космических технологий. Примечательно, что 75% респондентов не смогли назвать ни одного запомнившегося события в 2019 году в мире.

Опрос проведен в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах 01 декабря 2019 года. Опрошены 1500 респондентов старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, самым главным событием уходящего 2019 года в России граждане назвали открытие железнодорожной части Керченского моста (7%)

Читайте также: Главные события октября — встречи и визиты Путина: опрос