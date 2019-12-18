Москва, , 10:51 — REGNUM Самым главным событием уходящего 2019 года жители России назвали открытие железнодорожной части Крымского моста (7%), показал опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

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Гражданам запомнились такие события в России, как закон о повышении пенсионного возраста (5%), победа над терроризмом в Сирии (2%), аварийная посадка пассажирского самолета на кукурузном поле под Жуковским (1%).

Арки Крымского моста подсветили цветами флага России

Также своё внимание респонденты обратили на рост цен, снижение уровня жизни людей и выборы в регионах. Примечательно, что большинство граждан (68%) не смогли назвать ни одного запомнившегося в 2019 году события.

Опрос проведен 1 декабря 2019 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года главными событиями жители России назвали визиты президента РФ Владимира Путина (визит в Саудовскую Аравию, переговоры с президентом Турции и др.).

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