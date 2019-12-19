Москва, , 08:36 — REGNUM Самым важным устройством, без которого жители России не могут представить свою жизнь, является мобильный телефон (41%), показал опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

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На втором месте по значимости гаджетов оказался смартфон (27%), на третьем — ноутбук, нетбук. Также 3% граждан пользуются планшетом, ipad, плеером и электронной книгой (по 1%).

Примечательно, что у 31% опрошенных нет каких-либо электронные устройств, без которых они не представляют своей жизни. 1% респондентов затруднился ответить.

Опрос граждан РФ старше 18 лет проведет 8 декабря 2019 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, в России 61% школьников, 89% родителей и 90% учителей поддержали отказ от мобильных телефонов на уроках, поскольку они отвлекают от занятий.

Подробнее: Более 10 тыс. российских школ запретили мобильные телефоны на уроках