Москва, 17 декабря 2019, 11:50 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил программу «смартфон в каждый дом», передает корреспондент ИА REGNUM 17 декабря.
«Постепенно идет электронизация управленческих функций по всей стране… С тем чтобы в каждый дом пришел смартфон с подключением к интернету, и дать примитивный смартфон, чтобы бабушки, дедушки могли отдельные функции выполнять и знать, могут со скорой помощью связаться, с местной администрацией, чтобы их могли услышать дети», — заявил Жириновский.
Госдума в третьем чтении обсудит законопроект о цифровом нотариате.