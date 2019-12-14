Москва, , 08:32 — REGNUM Министр просвещения России Ольга Васильева назвала количество школ, в которых запретили пользоваться мобильными телефонами на уроках.

«10 тысяч 628 школ — то есть примерно каждая четвертая — выполнили рекомендации и ограничили телефоны во время уроков», — сказала министр в интервью «Российской газете».

По её словам, показатель довели до 100% несколько российских регионов: Северная Осетия, Ингушетия и Белгородская область. Еще в десятке регионов ограничение на телефоны действует в большинстве общеобразовательных учреждений (до 67%).

Васильева напомнила, что летом 2019 года был проведён опрос, в соответствии с которым 61% школьников, 89% родителей, и 90% учителей поддержали отказ от мобильных телефонов на уроках поскольку они отвлекают от занятий.

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