Москва, , 09:37 — REGNUM В парках Москвы открылись места для граждан — любителей моржевания. Закалить организм смогут все желающие, сообщается на сайте мэра столицы.

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Закаливаться москвичи смогут самостоятельно или под руководством тренера. Когда на водоемах образуется лёд, сотрудники парков вырубят для моржей проруби.

Места для зимнего плавания обустроили в четырех парках — в «Кузьминках», «Северное Тушино», «Фили» и Воронцовском парке.

Как сообщало ИА REGNUM, зимний сезон в парках Москвы стартовал 22 ноября. В 16 парках открыты катки с искусственным льдом.

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