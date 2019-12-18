Москва, , 08:58 — REGNUM В Москве в дни новогодних каникул для москвичей и гостей столицы состоится более 270 крупных праздничных мероприятий, сообщается на сайте градоначальника.

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Гостей ждут народные гулянья, детские ёлки, бесплатные кинопоказы, концерты и театральные постановки. Мероприятия пройдут в парках, библиотеках, культурных центрах и других городских учреждениях.

Культурные центры, кинотеатры, библиотеки, театры, концертные залы и музеи Москвы подготовили к новогодним каникулам более 2 тыс. праздничных мероприятий.

В дни школьных каникул более 80 музеев будут работать бесплатно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве Новый, 2019 год можно будет встретить в крупных столичных парках.

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