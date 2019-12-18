Москва, , 09:11 — REGNUM В Москве в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января временно ограничат движение транспорта, сообщается на портале мэра столицы.

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Движение общественного и личного транспорта на улицах города перекроют из-за запуска праздничных фейерверков.

Более подробную информация водители могут посмотреть на сайте ЦОДД и в соответствии с этим заранее выбирать маршрут.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в дни новогодних каникул для москвичей и гостей столицы состоится более 270 крупных праздничных мероприятий.

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