Санкт-Петербург, , 13:31 — REGNUM Количество детей, погибших в Ленинградской области в дорожных авариях, в текущем году сократилось по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщила 17 декабря начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Татьяна Суслова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Всего в Ленобласти за 2019 год произошло 300 аварий с участием детей, 280 детей получили ранения, 13 детей погибло. «Цифра тоже недопустимо большая, но в 2018 году было 18 таких случаев», — сказала Суслова.

Самой главной проблемой для региона в 2019 году стала безопасность детей в салонах автомобилей. Почти все погибшие и 70% травмированных детей перевозились взрослыми в машине, от самих детей ничего не зависело. Причем более половины аварий произошли по вине самих водителей, в салоне которых были дети.

«То есть, перевозя собственного ребенка, водители пренебрегали ПДД, что приводило к травмам детей», — заключила Суслова.

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