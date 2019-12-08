Кировск, Ленинградская область, , 11:05 — REGNUM Лобовое столкновение двух легковых автомобилей произошло утром 8 декабря в Кировском районе Ленинградской области. В результате аварии погибла женщина-водитель, тяжело пострадал ребенок, ранены еще два человека.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, около 7:50 мск на 49 км автодороги Санкт-Петербург — Кировск женщина, 1990 года рождения, управляя автомобилем «ЗАЗ Шанс», по неустановленной причине выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Renault Logan.

В результате ДТП женщина-водитель скончалась на месте до приезда скорой помощи, находившийся в ее машине мальчик, 2018 года рождения, госпитализирован в тяжелом состоянии. В больницу доставлен и взрослый пассажир автомобиля ЗАЗ, мужчина 1996 года рождения. Водитель автомобиля «Рено» (мужчина 1973 г.р.) также госпитализирован в тяжелом состоянии.

По факту ДТП ведется проверка, работает следственно-оперативная группа.

Судя по кадрам с места ДТП, оно произошло на частично заснеженной дороге, в сложных погодных условиях. Напомним, в петербургском регионе в ночь на 8 декабря начался снегопад, перемежаемый дождем.