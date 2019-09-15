Волосово, Ленинградская область, , 13:24 — REGNUM Девочка в возрасте трех лет, находившая в автомобиле KIA Rio, погибла в результате ДТП в Волосовском районе Ленинградской области. Водитель автомобиля, мужчина 1976 года рождения, получил тяжелые травмы.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 15 сентября около 10:50 на 13 километре автодороги Кемполово — Тосно — Выра — Шапки водитель не справился с управлением и совершил съезд в левый по ходу движения кювет, после чего автомобиль врезался в дерево.

По факту дорожной аварии, повлекшей смерть ребенка, проводится проверка.