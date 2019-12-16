Ростов-на-Дону, , 11:33 — REGNUM Министру здравоохранения Ростовской области Татьяне Быковской и её заместителю Сергею Беседовскому предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Донские чиновники уличены в содействии компании «Центр 100 Ростов-на-Дону» в победе в конкурсе на утилизацию медицинских отходов в регионе.

Татьяна Быковская Old.donland.ru

Как следует из материалов уголовного дела, в преступный сговор чиновники вступили в сентябре 2017 года. Руководство минздрава помогло фигурирующей в деле компании выиграть в январе 2018 года тендер на сумму около 85 млн рублей. Представители ведомства и фирмы заранее обсудили содержание конкурсной документации и техническое задание к ней, были даны указания о внесении в документацию необходимых для победы изменений, пишет «Коммерсантъ». Это привело к тому, что две организации — участницы конкурса, ООО «Экоменеджмент» и ООО «Новые технологии Дона», оказались в заведомо невыгодных условиях.

ИА REGNUM сообщало, что донские власти намерены развивать проект по утилизации медицинских отходов, фигурирующий в деле регионального минздрава. Об этом ранее заявил донской губернатор Василий Голубев. По его словам, в компании «Центр 100 Ростов-на-Дону» проверки проводились регулярно.

Напомним, Татьяна Быковская и Сергей Беседовский были задержаны в конце ноября 2019 года после выявленных нарушений при проведении госзакупок. Чиновники находятся под арестом до конца января 2020 года. Глава минздрава дожидается суда под домашним арестом, её заместитель — в СИЗО.

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