Ростов-на-Дону, , 12:33 — REGNUM Проверки в компании «Центр 100 Ростов-на-Дону», фигурирующей в громком деле министерства здравоохранения Ростовской области, проводились. Однако нарушений выявлено не было. Об этом заявил донской губернатор Василий Голубев.

«Проверок проводилось немало, и не только служебных. […] Центр выполнял свои обязательства. Претензий не возникало, в том числе — у контролирующих эпидемиологическую обстановку органов. Как будет развиваться ситуация с утилизацией медицинских отходов теперь, трудно сказать. Но этот проект — в интересах жителей области, он доказал свою эффективность. И мы будем его продолжать», — сказал глава региона в интервью ТАСС.

ИА REGNUM ранее сообщало, что 28 ноября 2019 года глава донского минздрава Татьяна Быковская и её заместитель Сергей Беседовский были задержаны ФСБ. Чиновников подозревают в превышении должностных полномочий. В частности, выявлены нарушении при проведении госзакупок. В деле фигурирует компания «Центр 100 Ростов-на-Дону», расположенная в Мясниковском районе. В настоящее время глава ведомства находится под домашним арестом, её заместитель — в СИЗО.

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