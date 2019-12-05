Ростов-на-Дону, , 11:12 — REGNUM Правительство Ростовской области намерена в дальнейшем развивать проект по утилизации медицинских отходов, фигурирующий в деле регионального минздрава. Об этом заявил донской губернатор Василий Голубев на площадке компании «Центр 100» в Мясниковском районе.

«Центр 100» способен перерабатывать до 3 тыс. тонн медицинских отходов. Но его возможности на этом не исчерпаны, мы будем продолжать развитие проекта. Если появятся другие компании, обладающие современными технологиями, которые позволяют уменьшить опасность медицинских отходов для людей, мы обязательно пригласим их к сотрудничеству», — сказал глава региона.

ИА REGNUM ранее сообщало, что Голубев отмечал регулярность проверок, проводимых в компании«Центр 100 Ростов-на-Дону». Проект упоминается в громком деле министерства здравоохранения Ростовской области. В частности, проект участвовал в госзакупках, при проведении которых, по мнению силовиков, были допущены нарушения.

В настоящее время ведётся следствие в отношении главы донского минздраваТатьяны Быковскаой и её заместителяСергея Беседовского. Их подозревают в превышении должностных полномочий.

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