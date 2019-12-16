Новочеркасск, Ростовская область, , 09:06 — REGNUM В Новочеркасске Ростовской области найдены врачи, которые будут работать в закрытой ранее из-за кадрового дефицита инфекционной больнице. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Известно, что главным врачом лечебного учреждения назначена Наталья Хорошевская. В ближайшее время будут оформлены ещё четыре врача-инфекциониста и специалист из Башкирии. Всем сотрудникам будет предоставлено служебное жильё и единовременная выплата в размере 1 млн рублей.

ИА REGNUM ранее сообщало, что инфекционное отделение новочеркасской больницы было закрыто в конце ноября 2019 года из-за нехватки специалистов. После этого должности лишилась заместитель сити-менеджера города Елена Табаровец, которая курировала вопросы социальной сферы, в том числе здравоохранением.

Донской губернатор Василий Голубев, комментируя ситуацию, назвал произошедшее«невнимательностью к проблемам людей» и«неразворотливостью властей».

Читайте ранее в этом сюжете: После закрытия больницы под Ростовом-на-Дону уволена чиновница