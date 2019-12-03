Новочеркасск, Ростовская область, , 23:22 — REGNUM После закрытия инфекционного отделения больницы больницы в Новочеркасске (Ростовская область) поста лишилась заместитель сити-менеджера города Елена Табаровец. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации столицы донского казачества 3 декабря.

Чиновница подала заявление на увольнение «по собственному желанию», уточнили в администрации. На своём посту Табаровец занималась вопросами социальной сферы, в том числе здравоохранением.

«С 4 декабря 2019 года исполнять обязанности заместителя главы администрации будет начальник управления образования Елена Салтыкова», — сообщили в администрации.

Напомним, что в Новочеркасске из-за кадрового дефицита было закрыто инфекционное отделение больницы. Губернатор Ростовской области Василий Голубев, комментируя сложившуюся ситуацию, фактически обвинил в произошедшем местных чиновников.

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