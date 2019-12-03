Ростов-на-Дону, , 14:58 — REGNUM Власти Ростовской области разрабатывают проект строительства крупного медицинского центра в Новочеркасске. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев по итогам поездки в муниципалитет 3 декабря.

«Занимаемся проектированием большого медицинского комплекса в Новочеркасске. Проект должен быть готов к концу 2020 года. Этот комплекс на 900 коек, где будут представлены все направления медуслуг. В случае выхода проекта из экспертизы к концу следующего года областное правительство профинансирует строительство больничного комплекса», — написал глава региона в Instagram.

ИА REGNUM ранее сообщало, что из-за закрытия инфекционного отделения больницы в Новочеркасске принято решение о перераспределении пациентов. Детей будут направлять в детскую горбольницу, остальных — в центральную райбольницу Аксайского района и горбольницу №1 имени Семашко в Ростове-на-Дону.

Напомним, что губернатор Ростовской области Василий Голубев, комментируя закрытие стационара в инфекционной больнице в Новочеркасске из-за отсутствия врачей, назвал произошедшее «невнимательностью к проблемам людей» и «неразворотливостью властей».

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