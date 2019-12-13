Москва, , 15:44 — REGNUM Гражданам РФ снова разрешили курить в аэропортах. Курилки в российских аэропортах могут открыть через два месяца, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Законопроект о возврате курительных комнат в аэропортах Госдума приняла в окончательном чтении 12 декабря 2019 года. Совет Федерации может рассматривать его еще 14 дней.

Если проект одобрен, то в течение 14 дней он подписывается президентом России и официально публикуется в течение семи дней. Окончательно закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.

Таким образом, если документ пройдет все стадии, легальные курилки могут появиться в аэропортах уже через 50 дней или раньше — в январе-феврале 2020 года.

Как сообщает ИА REGNUM, планируется, чтобы облегчить участь курильщиков в российских аэропортах зоны для курения создадут максимально близко к зданию аэропорта.

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