Москва, , 13:46 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон о курительных комнатах в аэропортах, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.

Предполагается, что «курилки» появятся в транзитных зонах аэропортов. Однако обязанности по организации таких зон у «воздушных гаваней» нет — вопрос остается на усмотрение собственника.

Прописываются требования к курительным комнатам. Это должны быть специально выделенные изолированные помещения, которые оборудованы системами вентиляции.

Ранее эксперты говорили о возможном росте цен на билеты в связи с организациями «курилок».

Таким образом, можно говорить о том, что снят запрет на курение в зданиях аэропортов, который действовал около шести лет и разрешал дымить на расстоянии не менее 15 метров от здания.

«Запретительные меры оказались неэффективными и вред некурящим сейчас наносится гораздо больший, чем если бы курильщики собирались в отдельном специальном помещении и дымили бы там». — отметил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»).

Закон обсудит Совфед на заседании 16 декабря.

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