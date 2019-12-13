Москва, , 05:40 — REGNUM С предложением вернуть «курилки» не только в аэропорты, но и в поезда дальнего следования выступила Сопредседатель Общероссийского движения за права курильщиков Ольга Беклемищева, сообщает RT.

«Ещё бы мы очень хотели, чтобы в поездах дальнего следования выделили какой-то вагон или тамбур для курильщиков», — заявила она.

Беклемищева поприветствовала принятие Госдумой РФ в третьем чтении закона, позволяющего вернуть специально отведенные места для курения в здания аэропортов.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря Государственная Дума РФ приняла в третьем чтении закон о курительных комнатах в аэропортах. Согласно закону, «курилки» могут открыться в транзитных зонах аэропортов. В законе также прописаны требования к оборудованию мест для курения.

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