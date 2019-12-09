Москва, , 16:40 — REGNUM В России в 2019 году число принятых соотечественников осталось на уровне прошлого года. В январе-сентябре в рамках государственной программы добровольного переселения соотечественников прибыли 92,5 тыс. человек. Об этом было заявлено на заседание межведомственной комиссии, которое прошло под председательством главы МВД России Владимира Колокольцева.

На заседании было отмечено, что количество принятых по госпрограмме соотечественников осталось на прошлогоднем уровне: за десять месяцев в Россию прибыло и поставлено на учёт почти 92,5 тысячи человек. Подчёркнуто, что «положительная динамика сохраняется в Приволжском, Уральском и, что особенно важно, Дальневосточном федеральных округах».

Читайте также: В Марий Эл приняли по госпрограмме 986 соотечественников-переселенцев

Участниками госпрограммы являются 76 регионов, в 2020 году их число достигнет 80. Отметим, в госпрограмме добровольного переселения соотечественников с 2020 года Севастополь войдёт в число регионов с особым порядком разработки региональных программ, а статус территории приоритетного заселения закрепляется за субъектами Дальневосточного федерального округа.

Как сообщало ИА REGNUM, с апреля 2019 года на получение российского гражданства подали заявление 160 тыс. жителей Донбасса (ДНР и ЛНР), при этом гражданами России уже стали 125 тыс. жителей республик.

Напомним, почти 3 тыс. соотечественников переехали в российские дальневосточные регионы в I полугодии 2019 года, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Подробнее: Число соотечественников, переезжающих на Дальний Восток, выросло на треть

Читайте ранее в этом сюжете: Названо число жителей Донбасса, получивших паспорта России