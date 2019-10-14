Благовещенск, , 10:51 — REGNUM Почти три тысячи соотечественников переехали в российские дальневосточные регионы в первом полугодии 2019 года, заявил руководитель отдела по взаимодействию с органами власти Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) Иван Ефимов, выступая на совещании в Амурской области. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба ведомства.

Названная цифра, поясняют в агентстве, на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего с начала работы госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников на Дальний Восток переехали жить 49 тыс. граждан. При этом чаще других они выбирают Хабаровский и Приморский края.

Добавим, совещание в Амурской области состоялось в рамках форума переселенческих организаций, проходившего с 9 по 12 октября. Он включал ряд мероприятий, в том числе встречи с переселенцами, староверами, трудовыми мигрантами. Его завершил круглый стол по проблемам миграции.

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