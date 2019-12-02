Йошкар-Ола, , 21:30 — REGNUM С момента начала реализации региональной программы содействия переселению соотечественников в Марий Эл приехали 986 граждан и членов их семей. Об этом заявил глава республики Александр Евстифеев на встрече с журналистами Китая, Ирана, Бельгии и Вьетнама, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

Это граждане Украины, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Армении, Азербайджана, Молдавии, Киргизии, Белоруссии, Туркмении и Грузии.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года население Марий Эл сократилось на 1 824 человека. Естественная убыль населения фиксируется как в городах — 286 человек, так и в деревнях республики — 852 человек. Миграционный прирост городского населения составил 2 452 человека, убыль сельского населения — 3 138 граждан. Естественная убыль населения в Марий Эл по итогам января-сентября 2019 года увеличилась по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года. Причем росту численности населения не помогает даже наблюдающееся снижение показателя смертности. За указанный период население республики естественным образом сократилось на 1 070 человек, годом ранее — на 994 жителя.

Читайте также: Население Марий Эл сокращается из года в год