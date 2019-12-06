6 декабря 2019 | Время чтения 9 мин

Москвичей, отказывающихся жить друг у друга на головах, становится всё больше, их радикализация только растет. Чиновники же, спрятав голову в песок, продолжают рассказывать, что действуют исключительно во благо горожан, и перекладывать ответственность на смежников

Игорь Свирин, , 10:53 — REGNUM Летние политические протесты на время вытеснили из общественного внимания сугубо московские проблемы, самой болезненной из которых, безусловно, является градостроительная политика мэрии Москвы. Проводимая городскими властями политика сверхуплотнения наталкивается на всё более ожесточенное сопротивление со стороны горожан. Прошедшая 4 декабря пресс-конференция руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Лёвкина благодаря сделанным чиновником столь крупного ранга заявлениям представляется хорошим поводом, чтобы поговорить о развернувшемся на наших улицах и в судах противостоянии.

Реновация Сергей Кайсин © ИА Красная весна

В частности, отвечая на вопрос одного из журналистов о том, что раз подобрано достаточное количество стартовых площадок для того, чтобы запустить первую волну переселения, а дальше будет ли мэрия уже строить на месте расселенных пятиэтажек, министр московского правительства предпочел ответить уклончиво и пустился в подробные рассуждения, при внимательном рассмотрении которых не остается никаких сомнений в выбранной властями стратегии развития города. Последствия которой придется «расхлебывать» не одному поколению будущих москвичей.

«И да, и нет. Мы продолжаем искать площадки, это ведь не просто нарисовать их на карте. Это конкретная живая территория с инженерными сетями, с ограничениями санитарно-защитных зон, подземными коммуникациями и линиями метрополитена, у которого есть своя защитная зона, в границах которой нельзя строить. Это зелень, спортивные и детские площадки, гаражи и другие обременения, а самое главное — люди. Мы приходим, а нам говорят: всё хорошо, но мы не хотим. По карте никаких ограничений нет, вот гараж, ну, снесем, а вам компенсацию дадим. Детскую площадку перенесем на 100 м вот сюда, а строить начнем, когда вы убедитесь, что обещания выполнены. Главное — люди, поэтому мы продолжаем искать стартовые площадки и согласовывать их с жителями. Там, где видим недовольство жителей к делу, работают управы и префектуры, получим согласие — включаем, не получим — значит, стартовой площадки не будет», — заявил чиновник.

Пресс-конференция руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Лёвкина Mos.ru

Давайте по порядку. На вопрос, достаточно ли площадок, чтобы запустить массовое переселение, а реновационные кварталы уже строить на месте выселенных пятиэтажек, было сказано, что вроде как да, а в тоже время и нет, площадки продолжаем искать, но делаем это исключительно в интересах жителей. Вот и понимай как хочешь, что хотел сказать чиновник. К людям, в интересах которых работает правительство Москвы, мы еще вернемся, что же там со стартовыми площадками?

С формальной точки зрения, на текущий момент в старт программы заложены 25% от всего объема реновационного жилья, но дьявол, как известно, кроется в деталях. Из заявленного количества подобранных стартовых площадок по большинству еще не было публичных слушаний, и то, что они станут таковыми, еще «вилами по воде писано». Следовательно, необходимо продолжать поиск, чтобы на каком-то этапе не столкнуться с нехваткой территорий для переселения.

Однако есть большие сомнения в том, что это единственная причина такой уклончивости чиновника. Напомню, что наряду с реновацией в столице реализуется программа комплексной реконструкции районов. Данная программа, как и прочие подобные начинания мэрии, славна сверхуплотнением и полнейшим пренебрежением мнением местных жителей. Дабы не быть голословным, предлагаю погуглить «ПИК 48 квартал Кунцево», «Кросто Хорошево-Мневники» либо прочитать репортажи ИА REGNUM с места событий.

Подробности читайте здесь: Конфликт в Кунцево: если власть не одумается, дальше только баррикады

И здесь: Как московские власти застройщика из беды выручали

Строительная техника Дарья Антонова © ИА REGNUM

Неподотчетность, непрозрачность процедур, постоянные «актуализации» и «уточнения» ранее принятых планов, а также полнейшее пренебрежение правами москвичей приводят к тому, что в итоге невозможно предугадать, для чего подбирается та или иная площадка. Будет ли она застроена в рамках реновации или же по программе реконструкции, а может, и вовсе предстанет в виде инвестконтракта.

К сказанному добавим, что несмотря на клятвенные уверения, что частников в программу реновации не пустят, оказалось, что они давным-давно не только меняют городу за определенные бонусы свой неликвид, но уже вовсю строят жилье в рамках реновации. Посему недосказанности чиновников приходится реконструировать, соотносясь с реализуемыми проектами. И делать совсем неутешительные для нас, горожан, выводы.

Теперь что касается второй части приведенной выше цитаты о том, что власти работают исключительно во благо москвичей, и там, где местное сообщество не согласно с предложениями мэрии, власти уходят искать новые места. Не буду комментировать вопросы компенсаций за сносимые гаражи и перенос детских площадок, на фоне всего остального они представляются сущими пустяками. Лучше расскажу о работе управ и префектур с москвичами, о публичных слушаниях.

Во исполнения законодательства о СМИ, а также чтобы не попасть в Роскомнадзоровский список fake news, я не смогу дать прямых ссылок на сторонние ресурсы, там могут быть размещены всяческие призывы и оскорбления, мат и непроверенная информация. Однако любой желающий без труда найдет эти материалы в сети.

В московском дворе Юлия Крижанская © ИА REGNUM

Напор чиновников и застройщиков оказался настолько силен, а наступление на права граждан настолько вопиющим, что наконец пробудили «обленившихся и зажравшихся в похорошевшей при Сергее Семеновиче Москве» горожан. Москвичи осознали бессмысленность апелляций к закону и высшим властям и стали искать адекватные ответы на действия чиновников.

Одним из последних ярких проявлений таких ответов на вызов можно считать действия защищающих свою среду жителей Хорошево-Мневники. Здесь активисты, не первый год борющиеся с комплексно их реконструирующей компанией «Крост», смогли разоблачить группу клакеров, которые обычно выступают на публичных слушаниях в поддержку представляемых проектов. Сумели проникнуть на инструктаж, а также выявили даму-бригадира, его проводящую. О подробностях «спецоперации» рассказал на своем ютуб-канале муниципальный депутат Вадим Коровин.

Пусть в этот раз речь на слушаниях шла не об очередном проекте концерна «Крост», а о реновации, упомянуть об этом необходимо, поскольку именно борьба с застройщиком сплотила горожан, а законодательные попытки отстоять свои имущественные права закончились проигрышем.

Подробности читайте здесь: Хорошёвский суд отказал москвичкам в компенсации за отнятую землю

Случай в Хорошево-Мневниках отнюдь не уникален. Не менее скандально закончились обсуждения застройки территории Бадаевского пивзавода, проанализировавшие итоговый протокол публичных слушаний специалисты движения «Архнадзор» обнаружили значительное количество «мертвых душ» в числе тех, кто выражал согласие с проектом. Минувшей зимой во вбросе голосов в итоговый протокол обвинили чиновников жители района «Раменки». Это далеко не полный список материалов ИА REGNUM о проблеме, а ведь о ней не раз писали другие СМИ и блогеры. Очевидно, что данная тенденция носит массовый характер.

Подробности читайте здесь: Жители района «Раменки» обвинили чиновников в фальсификации подписей

Так вот, значит, как работают с населением управы и префектуры? Оговорюсь, что не знаю о судебных решениях, которыми были бы признаны виновными те или другие участники конфликта. Либо ответственные за фальсификации официальных документов, либо те, кто оклеветал чиновников. Ситуация вновь оказывается «подвешенной», и очевидно, кому такая неопределенность выгодна. Ведь чего бы проще, раз активисты вас оклеветали, очистите свое честное имя в суде.

Снос памятника архитектуры на Покровском бульваре Юлия Крижанская © ИА REGNUM

Не будем горячиться, раз виновные в фальсификациях не установлены. Так или иначе, подобные мероприятия проходят под патронатом управ и префектур, там что, ничего не видят? Если не видят, то, значит, они профнепригодны и должны как минимум искать другое место работы. А если видят и ничего не предпринимают, чтобы пресечь порождающее социальное напряжение беззаконие, выходит, имеют более сильную мотивацию не замечать правонарушений. Других объяснений происходящего быть не может.

Господин Левкин вправе не знать всех подробностей того, как работают с гражданами управы и префектуры. Но вот во что уж никак невозможно поверить, так это в то, что он, когда говорит о том, что всё делается в интересах москвичей, не имеет представления о том, как работает соседний департамент городского имущества (ДГИ).

Поэтому заявления о том, что площадку найти — не на карте нарисовать, ничего, кроме горькой улыбки, не вызывают, ведь ДГИ как раз и занят таким рисованием. И пусть бы и дальше себе рисовал, но речь идет о имущественных правах москвичей, которые попираются якобы в их интересах работающими чиновниками.

Отмечу, что подобных случаев становится всё больше и больше, и чтобы не быть голословным, приведу в пример случай из жизни жителей района «Свиблово». Здесь чиновники вдруг забыли о существовании утвержденного по их же правилам проекта межевания и вновь переделили территорию под строительство стартового дома по программе реновации. Свой правовой нигилизм объяснили тем, что собственники не поставили на кадастровый учет земельный участок под своим домом, а раз так, то он им не нужен. Поэтому-то правительство Москвы вправе отрезать от него кусочек под свои нужды. Все судебные инстанции, вплоть до Верховного суда, такую позицию чиновников поддержали.

Подробности читайте здесь: Под реновацию у москвичей отняли придомовую территорию

Строительная площадка Дарья Антонова © ИА REGNUM

В заключение приведу еще одну цитату, которая всё ставит на свои места: «Строительство является инвестиционным драйвером и Москвы в том числе. Все города, о которых я говорил, продолжают активную политику для обеспечения своих жителей комфортным, доступным жильем… Более того, строительная отрасль, в том числе жилье, своим кумулятивным эффектом обеспечивает возврат до 20% бюджетных средств в экономику города. По нашим оценкам, до 90% покупающих жилье — москвичи. Поэтому тезис о «понаехавших» неверен. Мое мнение — надо строить, только правильно, в правильные периоды и правильными темпами», — убежден Лёвкин.

Что тут скажешь? Какие же москвичи молодцы, несмотря на все кризисы и прочие превратности судьбы, продолжают «плодится и размножаться»: шутка ли, с 11 млн 503 тыс. 501 человека в 2010 году к 2017 году их число увеличилось до 12 млн 615 тыс 279 человек. Очевидно, что на текущий момент только количество зарегистрированных жителей наверняка перевалило за 13 млн человек, а общее количество людей, единовременно проживающих в Москве, по оценке тех же чиновников, составляет 15 млн человек.

Я понимаю, что одни отвечают за градостроительную политику, другие за городское имущество, третьи, четвертые…, наверное, думать о качестве жизни и окружающей среды не входит в их должностные обязанности. На градоначальника, который из виртуальной реальности перемещается в служебный автомобиль, из которого вновь возвращается в эту саму иную реальность, надежд, увы, тоже никаких. Значит, спасение утопающих — дело рук самих утопающих, не так ли?