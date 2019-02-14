Жители района «Раменки» обвинили чиновников в фальсификации подписей

Игорь Свирин, , 16:30 — REGNUM

Доведенные до отчаяния градостроительной политикой мэрии Москвы жители некогда престижного и уютного района «Раменки» обвинили чиновников районной управы в фальсификации подписей общественных слушаний в пользу очередных уплотнительных проектов, окончательно превращающих район в гетто.

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В среду, 13 февраля, вблизи станции метро «Мичуринский проспект» прошел объединенный митинг, на который собрались противники строительства жилых небоскребов (105 метров) на территории ТПУ «Мичуринский проспект», 150-метровых небоскребов ЖК «Небо» на месте бывшего госпиталя «Главмосстроя» и дорог к нему, разрезающих 23-й микрорайон, «дома-монстра» на Мичуринском 30Б, а также прокладки ЛЭП вблизи жилых домов. Протестную акцию поддержали политики, муниципальные депутаты и столкнувшиеся с подобными проблемами жители других районов столицы.

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ИА REGNUM внимательно следит за событиями в Раменках, и мы не раз уже писали о том, как вместо необходимой социальной инфраструктуры растут очередные жилые комплексы. Происходящее в районе ничем не отличается от общемосковской ситуации, обращает на себя внимание другое, а именно, как чиновники всеми правдами и неправдами стараются узаконить не устраивающие москвичей проекты.

Наше внимание привлекли именно заявления активистов о том, что в пользу вышеперечисленных проектов были сфальсифицированы порядка 8 тыс. заявлений, якобы поданных от лица жителей Раменок в пользу уплотнительной застройки. Тогда как противники собрали 7 тыс. подписей против.

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«Визуальный осмотр показал, что многие заявления выполнены одним почерком, активисты нашли десятки людей, чьи подписи подделаны, в адресах проживания обнаружены несуществующие дома, поэтому жители подозревают, что все 8000 подписей в поддержку проектов были подделаны с целью скрыть реальные протестные настроения в районе. Градостроительная комиссия при правительстве Москвы отказывается проверять подлинность подписей и исключать подделки из протоколов, отчаянно пытаясь прикрыть мошенников. Сейчас инициативная группа готовит заявления в правоохранительные органы и суд», — отметил организатор митинга муниципальный депутат Максим Гонгальский.

По нашему мнению, ситуация вокруг публичных слушаний дошла до абсурда и вот почему. Данный инструмент прямой демократии всего лишь рудимент так и не осуществившейся мечты о местном самоуправлении. Вы, возможно, не поверите, но в «святые девяностые» были прекраснодушные люди, которые искренне верили в то, что в новой России должно быть настоящее, а не показное, как в СССР, местное самоуправление, и стремились во что бы то ни стало реализовать эту свою мечту.

Да вот только нашла, что называется, коса на камень, и прагматичные чиновники, которые прекрасно понимали истинную ценность в капиталистическом обществе такого актива, как земля, выхолостили из законодательства о местном самоуправлении все механизмы, с помощью которых граждане могли управлять своими территориями. В итоге получилось так, что есть процедура — общественные слушания, а вот для чего она нужна, никто, увы, уже не помнит. Никакого реального влияния на принятие решений она не оказывает, ибо чиновники несут ответственность лишь за ее формальное соблюдение, но никак не за то, чтобы реально учитывать мнение местных сообществ.

Нас могут спросить о том, что, в отличие от этого рудимента неосуществленной мечты российских демократов, подделка документов имеет свои строгие измерения, в том числе и уголовно наказуемые. Так зачем же на это идут обличенные властью персоны, которым законодательство предоставило возможности не учитывать мнение каких-то там местных жителей. У нас есть на этот счет теория, которой и спешим поделиться.

Как уже не раз было подмечено, чиновники федерального уровня, их региональные коллеги, да и весь правящий класс нашей страны в целом, живут в некой параллельной реальности, ни коим образом не пересекающейся с жизнью рядовых граждан, и московский градоначальник в этом ряду не исключение.

Господин Собянин давно ушел в онлайн, то есть туда, где горожане с восторгом принимают неустанную заботу мэрии об их быте, ставят лайки под его постами об очередных хордах, реновациях и прочих улучшениях. А на портале «Активный Гражданин», метко прозванном в народе фиктивным гражданином, забыв о том, что качество медицины определяется наличием квалифицированных врачей и оборудования, с воодушевлением голосуют за то, какими должны быть поручни при входе в поликлиники. Можно вспомнить еще многое, да читатели и без нас все это прекрасно знают.

Вот и общественные слушания — такой же симулякр гражданского участия в жизни нашего города. Ну, а что? Слушания провели, за высказалось столько-то, город большой — нашлись и те, кто против. Да, но ведь их много? Да кто вам это сказал, это «бузит кучка» вечно недовольных городских сумасшедших и несколько москвичей, введенных в заблуждение наветами оппозиционных сил. А у нас вон — и процедура соблюдена, и заявления в поддержку собраны.

К чему приведет нежелание вести диалог с обществом и стремление перекрыть все каналы выражения общественного негодования, понятно всем, кроме обустроившейся в онлайне и прекрасно там себя чувствующей столичной власти. Чем заканчивалось для временщиков культивируемое «после нас хоть потоп», из истории прекрасно известно, огорчает только то, что кто-то до сих пор испытывает иллюзии, что его «минует чаша сия».

Мы надеемся на то, что жители Раменок смогут доказать наличие поддельных подписей, а наш самый справедливый суд в мире с должным вниманием отнесется к проблеме и примет справедливое решение. Хотя и не слишком в это верим, поскольку уже являлись свидетелями того, как Кунцевский суд Москвы отклонил иск жителей соседнего района «Ново-Переделкино», которые так же после ознакомления с результатами публичных слушаний с изумлением обнаружили, что стали активными сторонниками строительства дублера МКАД — трассы «Внуковское шоссе — Боровское шоссе — Минское шоссе».

Подробности читайте здесь: Как в Ново-Переделкино общественные слушания проводили