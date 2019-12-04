Берлин, , 16:04 — REGNUM Гражданин РФ, подозреваемый властями Германии в убийстве гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили в Берлине в августе 2019 года, пользовался разными именами и получал визу как инженер. Об этом говорится в заявлении Генпрокуратуры Германии, опубликованном 4 декабря на сайте ведомства.

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Утверждается, что для въезда в страну он использовал визу для зоны Шенгена, выданную французскими ведомствами на имя Вадима С.

«К визовой анкете была приложена так называемая справка от работодателя. В ней в качестве предприятия было указано ЗАО «Руст» с офисом в Санкт-Петербурге, документ подписан генеральным директором и бухгалтером», — говорится в сообщении ведомства.

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Также, согласно заявлению, обвиняемый работал «строительным инженером и с 20 ноября 2017 года получал ежемесячную зарплату в 80 тысяч рублей (1100 евро)».

Как сообщало ИА REGNUM, гражданин России, подозреваемый в убийстве в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, который был полевым командиром чеченских боевиков, был задержан в Германии в августе 2019 года. Власти ФРГ считают, что к преступлению причастны российские власти.

В связи с этим делом сегодня, 4 декабря, двое сотрудников посольства России в Германии были объявлены персонами нон грата. Также в Германии не исключают введения против России других санкций.

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