Вашингтон, , 11:57 — REGNUM Убийство гражданина Грузии, совершённое в Берлине в августе 2019 года, может «аукнуться» России санкциями со стороны Германии. Такой вариант правительство ФРГ не исключает, если появятся доказательства причастности Москвы к этому преступлению. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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Так, отмечается, что правительство Германии может ввести против России «дипломатические или другие санкции», что угрожает энергетическому партнерству Москвы и Берлина. Также издание указывает, что дело может быть передано федеральному прокурору, который занимается делами по национальной безопасности. По данным WSJ, ведомство уже определило подозреваемого, и, по сведениям издания, он может быть связан с властями России.

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Как сообщало ИА REGNUM, 40-летний гражданин Грузии чеченского происхождения Зелимхан Хангошвили был убит из огнестрельного оружия 23 августа в берлинском районе Моабит. По данным следствия, убийца подъехал к нему на велосипеде сзади и произвел выстрелы, а затем скрылся на электроскутере. Спустя несколько часов по подозрению в убийстве был задержан гражданин России. У полиции нет сомнений, что арестован нужный человек, так как свидетелей преступления достаточно.

Позднее следствие заподозрило в причастности к убийству Хангошвили российские спецслужбы.