Берлин, , 18:48 — REGNUM К убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине 23 августа 2019 г. причастны российские спецслужбы, поэтому расследование переходит в ведение Генпрокуратуры Германии, пишет 3 декабря Sueddeutsche Zeitung.

По данным источников в немецком надзорном ведомстве, «российское государство или государственные органы Чечни могли дать заказ на убийство в берлинском районе Моабит».

Напомним, Хангошвили погиб в Моабите 23 августа 2019 г.: его застрелил человек, подъехавший на велосипеде. В рамках уголовного дела был задержан российский гражданин, который отказался от дачи показаний.

Выяснилось, что Хангошвили родом из Чечни. В сентябре стало известно, что дело рассматривают не просто как криминальное происшествие, а как спецслужбистскую операцию.

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