Москва, , 13:27 — REGNUM Уже менее чем через год для получения прав на управление автомобилем, возможно, не придётся сдавать «площадку». Исключить этот этап проверки навыков вождения Госавтоинспекция планирует с октября следующего года. Об этом на семинаре по обеспечению безопасности дорожного движения в Москве сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.

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"Основное то, что исключается приём экзамена на закрытой площадке для категорий B, C и D. По предварительным данным, данное изменение вступит в силу с 1 октября 2020 года», — уточнил Гиляков.

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Он также добавил, что документ уже находится в правительстве и готовится к подписанию.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года МВД РФ предложило усложнить правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами, предложив проверять начальные навыки вождения как на закрытых площадках, так и на улицах города. В апреле 2019 года МВД России и Минэкономразвития смогли договориться о слиянии «площадки» и «города» на экзамене на автомобильные права.

Добавим, что ранее глава ГИБДД Михаил Черников заявлял, что «никто не отменял и никогда не отменит экзамен «площадка». По его словам, «пока человек не научится на площадке ездить, его никто не пустит на дороги общего пользования».

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