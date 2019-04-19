Без права на ошибку: правила сдачи экзамена в ГИБДД могут ужесточить

Москва, , 07:58 — REGNUM Граждан России, которые сдают экзамен на получение водительского удостоверения, могут лишить права на ошибку при ответах по теоретической части экзамена. С такой инициативой выступило ГИБДД, сообщили 19 апреля в пресс-службе МВД РФ.

Читайте также: Экзамен на права водители будут сдавать и в «городе», и на «площадке»

В Госавтоинспекции могут начать расценивать неверные ответы на экзаменационные задачи по степени возможных рисков в случае принятия такого решения в реальной ситуации, пишут РИА Новости. Так, например, если будущий водитель указал неправильный ответ в задаче по условной ситуации, где принятие неверного решения может спровоцировать ДТП, экзамен будет завершён.

Помимо этого, рассматриваются изменения действующей системы выставления оценки.

Планируется, что все эти изменения будут доработаны и вступят в силу к 2020 году.

Также по теме: С 1 сентября в РФ действует новый регламент сдачи экзаменов на права

Как сообщало ИА REGNUM, в России изменятся правила сдачи экзаменов на получение водительского удостоверения. Так, при сдаче практической части экзамена на право управления транспортным средством не будет привычного разделения на «площадку» и «город». В процессе сдачи объединенного экзамена по вождению начинающие автолюбители должны будут продемонстрировать владение обязательными элементами езды, такими как начало движения и остановка транспортного средства, повороты, парковка, проезд перекрестка, остановка на подъёме и другими. Также по новым правилам водителям придется сдавать навыки обгона или опережения.

Читайте ранее в этом сюжете: Вступили в силу новые правила восстановления водительского удостоверения