Экзамен на права водители будут сдавать и в «городе», и на «площадке»

Москва, , 15:00 — REGNUM В России усложнят правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами. Проект правительственного постановления разработало МВД РФ. Об этом сообщается на сайте правоохранительного ведомства 2 августа.

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Так, предлагается проверять начальные навыки вождения как на закрытых площадках, так и на улицах города.

«Проектом постановления вносятся изменения в части исключения проведения в экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции проверки первоначальных навыков управления автотранспортными средствами на закрытых площадках с одновременным включением проверки указанных навыков в практический экзамен в условиях дорожного движения», — сказано в тексте документа.

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А вот для мотоциклистов правила сдачи практической части экзамена меняться не будут. Они сохраняется в нынешнем варианте — на площадках, закрытых от движения иных транспортных средств и пешеходов. При этом допускается проверка навыков на участках дорог, в случае если выполнить некоторые манёвры на площадке невозможно.

Отмечается, что для вступления в силу проекта постановления предусмотрен отложенный срок — шесть месяцев со дня его официального опубликования.

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