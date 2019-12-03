Москва, , 11:00 — REGNUM Около половины жителей России (48%) считают, что питаются правильно. 52% заявили об обратном. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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По мнению 43% опрошенных, правильное питание — это отказ от вредных продуктов (фастфуд, сладости, газированные напитки и т. д.), принятие пищи небольшими порциями 4−5 раз в день (35%), употребление 1,5−2 литров воды (35%).

Также, чтобы правильно питаться, необходимо употреблять только органические продукты (33%), ограничить объем потребляемой пищи (31%) и контролировать состав покупаемых продуктов (30%).

Опрос проведен 26−27 сентября 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%

Как сообщало ИА REGNUM, по данным исследования Глобального бремени болезней (ГББ), каждый пятый летальный случай в мире спровоцирован неправильным питанием.

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