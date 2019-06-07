Жителям России дали рекомендации по здоровому питанию

Москва, , 14:23 — REGNUM Здоровое питание — это одно из основных условий достижения активного долголетия. Нужно отказаться от продуктов с высоким содержанием калорий, жиров, сахара и соли и включить в свой рацион фрукты, овощи, злаки и клетчатку. Такие рекомендации дал Роспотребнадзор.

Питаться необходимо разнообразно, сбалансированно, с пользой для здоровья. Из овощей стоит обратить внимание на репу, тыкву и брокколи.

Еду следует готовить на пару или варить вместо жарки и приготовления во фритюре. Сливочное масло и сало следует заменить растительными маслами.

Жиры могут привести к нездоровому набору веса и повысят риски развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета.

В ведомстве отметили, что здоровое питание — не краткосрочные ограничительные изменения в рационе, а часть здорового образа жизни.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным исследования Глобального бремени болезней (ГББ), каждый пятый летальный случай в мире спровоцирован неправильным питанием.

Подробности: Ученые: Неправильное питание — главная причина инфаркта