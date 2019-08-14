Москва, , 09:22 — REGNUM

Эксперты Российской системы качества (Роскачество) дали рекомендации по выбору вина, сообщают 14 августа «Известия».

Отмечается, что для оценки вина существуют 12 параметров. Так, в первую очередь необходимо обратить внимание не внешний вид напитка, при взгляде на просвет он должен быть чистым и прозрачным, без «хлопьев» и осадков.

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Вместе с тем наличие так называемого винного камня — осадка в виде кристалликов насыщенного красного цвета — естественно для красного вина, но не допускается российским ГОСТом.

Молодое белое вино может иметь золотистый, легкий зеленоватый или лимонный оттенок. Но оно не должно отливать янтарем или по цвету напоминать нерафинированное подсолнечное масло.

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Главным «врагом» вина является кислород, о его наличии в красном вине говорит запах вареной свеклы, в белом — запах моченого яблока, старого погреба или подгнившей листвы.

Как сообщало ИА REGNUM, кубанское красное вино, изготовленное из российского винограда, заметно превосходит по качеству вино из импортного виноматериала, произведенное в России, при той же стоимости. Об этом говорится в рекомендациях Роскачества по выбору красных вин.

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