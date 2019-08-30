Москва, , 08:12 — REGNUMСтоимость вина не нужно считать показателем качества напитка, заявил заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

Гвидо Рени. Проказник Бахус (фрагмент). 1622

По его словам, у жителей России есть мнение, что качественное вино не может стоить дешевле 400−500 рублей, однако существует более 150 качественных отечественных вин стоимостью от 250 до 500 рублей.

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Вместе с тем качественное импортное вино в таком ценовом диапазоне найти гораздо сложнее, поскольку из-за транспортировки, пошлин, наценки торговых сетей импортное вино будет дороже отечественного.

«Одно и то же импортное вино в стране производства и в России может отличаться по цене в три раза», — цитирует РИА Новости Лоевского.

Как сообщало ИА REGNUM, кубанское красное вино, изготовленное из российского винограда, заметно превосходит по качеству вино из импортного виноматериала, произведенное в России, при той же стоимости. Об этом говорится в рекомендациях Роскачества по выбору красных вин.

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