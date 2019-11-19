Москва, , 08:25 — REGNUM Москвичей и гостей столицы 23 и 24 ноября приглашают отметить День матери в городских парках, сообщается на портале мэра столицы.

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Бесплатные праздничные мероприятия пройдут 23 и 24 ноября состоятся в восьми парках, в частности в «Зарядье», Таганском, Измайловском парках и др.

Для гостей подготовлены различные развлекательные мероприятия: мастер-классы, выставки, экскурсии и концерты. Предварительная регистрация не требуется.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 24 ноября — в День матери — вход в Музей Победы на Поклонной горе будет бесплатным.

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