Москва, 19 ноября 2019, 08:25 — REGNUM Москвичей и гостей столицы 23 и 24 ноября приглашают отметить День матери в городских парках, сообщается на портале мэра столицы.
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Бесплатные праздничные мероприятия пройдут 23 и 24 ноября состоятся в восьми парках, в частности в «Зарядье», Таганском, Измайловском парках и др.
Для гостей подготовлены различные развлекательные мероприятия: мастер-классы, выставки, экскурсии и концерты. Предварительная регистрация не требуется.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 24 ноября — в День матери — вход в Музей Победы на Поклонной горе будет бесплатным.
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