22 ноября отмечается День сыновей

Москва, , 08:28 — REGNUM Сегодня, 22 ноября, в мире отмечается День сыновей (День сына). Официальной даты, посвящённой этому празднику пока нет. Большое распространение День сыновей получил в СМИ и социальных сетях, сообщается на сайте «Городской дозор».

День сына могут отмечать все мужчины в качестве сыновей, а также родители, у которых есть сын. Но не только родители поздравляют сыновей, но и сыновья проявляют внимание по отношению к отцу и матери.

Пользователи интернета надеются, что День сына станет таким же известным и популярным праздником, как День матери и День отца.

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Как сообщало ИА REGNUM, День матери в России отмечается почти 20 лет. Он учрежден в 1998 году Указом президента РФ Бориса Ельцина. тогда же было принято решение отмечать дату каждое последнее воскресенье ноября. День отца в России отмечается в последнее воскресенье октября.

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