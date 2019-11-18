Москва, , 09:05 — REGNUM В Москве 24 ноября — в День матери — вход в Музей Победы на Поклонной горе будет бесплатным, сообщается на портале мэра столицы.

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Посетить бесплатно музей 24 ноября смогут все мамы с детьми. Для посетителей подготовлена специальная программа: экскурсии по экспозиции, кинопоказ и концерт.

В это день для удобства матерей с детьми от главного здания музея до станции метро «Парк Победы» каждые полчаса будут ходить бесплатные автобусы.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября в мире отмечается День сыновей. День матери в России отмечается почти 20 лет. Он учрежден в 1998 году Указом президента РФ.

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