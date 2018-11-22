В День матери в Москве поженятся более тысячи пар

Москва, , 09:29 — REGNUM В Москве накануне Дня матери планируют пожениться более тысячи пар. Торжественные церемонии в столичных ЗАГСах пройдут 23 и 24 ноября, потому что в 2018 году праздник выпадает на воскресенье 25 ноября. В ЗАГСах в воскресенье выходной день, сообщается на портале мэра Москвы.

Также в отделах ЗАГС, дворцах и залах бракосочетаний в эти дни поздравят юбиляров семейной жизни, которые в этом году отмечают 50 и белее лет совместной жизни.

Кроме того, в День матери в Москве пройдут бесплатные показы художественных фильмов о матерях. Так москвичи и гости столицы смогут посмотреть такие фильмы как «Родня», «Дочки-матери», «Мамы», «Сережа», «Близнецы». Сеансы пройдут с 24 по 26 ноября в семи столичных кинотеатрах.

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Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября в мире отмечается День сыновей. День матери в России отмечается почти 20 лет. Он учрежден в 1998 году Указом президента РФ Бориса Ельцина. День отца отмечается в последнее воскресенье октября.

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