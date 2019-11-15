Москва, , 15:54 — REGNUM Самым посещаемым национальным парком и заповедником России стал национальный парк «Самарская лука» (Самарская область). В 2018 году его посетили 2 млн 597 тыс. 650 человек. Всего за год нацпарки посетили 7 млн 332 тыс. 531 туристов из России и зарубежья, сообщили в Ассоциация туроператоров России.

Жигулевские ворота. Национальный парк «Самарская лука» (Самарская область) (сс) Евгений Мазур

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На втором месте оказался нацпарк «Кисловодский» (Ставропольский край, 1 млн 389 тыс. человек за 2018 год), на третьем — Сочинский национальный парк (Краснодарского край, 1 млн 193 тыс 367), на четвёртом — государственный заповедник «Столбы» (Красноярский край, 754 тыс. 220), на пятом — нацпарк «Куршская коса» (Калининградской область: 471 тыс. 666).

Также в топ-10 самых посещаемых национальных парков и заповедников России вошли: нацпарк «Плещеево озеро» (Ярославская область, 250 тыс. 500 человек), Кавказский государственный заповедник (Краснодарский край, Адыгея и Карачаево-Черкессия, 250 тыс. 463), нацпарк «Приэльбрусье» (Кабардино-Балкария, 158 тыс. 277), государственный природный заповедник «Кивач» (Республика Карелия, 139 тыс.) и нацпарк «Таганай» (Челябинская область, г. Златоуст, 128 тыс. 388).

Как сообщало, особо охраняемые природные территории (ООПТ) России — заповедники и национальные парки — постепенно внедряют использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ).Подробности: Заповедники России успешно используют возобновляемые источники энергии