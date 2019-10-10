Симферополь, , 08:22 — REGNUM Более 160 участников из 70 российских регионов посетили Девятую всероссийскую научно-практическую конференции «Заповедники — 2019: Биологическое и ландшафтное разнообразие, охрана и управление», которая состоялась в Крымском федеральном университете (КФУ) им. В.И. Вернадского. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Цель конференции — обсуждение широкого круга вопросов, связанных с теорией и практикой охраны природы, состояния заповедного дела в России. Учёные и эксперты обсуждают идеологию и теоретические вопросы заповедного дела, формирование и функционирование региональных и локальных экосетей, ландшафтно-экологические исследования, ряд других тем.

«У нас широко развиваются промышленные объекты, поэтому тема сохранения природы очень актуальна. Наш полуостров является изюминкой, поскольку на его территории находятся пять природных заповедников, которыми мы гордимся, которые мы сохраняем. Я думаю, результатом этой конференции будет обмен опытом и внедрение в практику наиболее актуальных методов управления заповедниками», — сказала заместитель министра экологии и природных ресурсов Крыма Алла Архангельская в приветственном слове.

Мероприятие продолжится до 11 октября. На конференции запланированы секционные заседания и круглые столы с участием учёных и представителей министерства экологии и природных ресурсов Крыма. Завершится конференция полевым выездом в Карадагский природный заповедник.

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