Москва, , 13:39 — REGNUM

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) России — заповедники и национальные парки — постепенно внедряют использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Об этом сообщает Минприроды России.

В частности, в Приволжском федеральном округе заповедник «Керженский» (Нижегородская область) в 2017 году приобрел электростанцию мощностью 2,5 тыс. Вт для кордона Черноречье. На пожарно-химической станции ООПТ размещено несколько солнечных панелей. Генерируемой ими энергии хватает для обеспечения работы энергосберегающих лампочек, радиостанции, компьютеров. Также от источников ВИЭ питаются видеокамеры в вольерах на территории заповедника.

В заповеднике «Басеги» (Пермский край) небольшие солнечные батареи используются на лесных кордонах. Энергии хватает для освещения помещений, зарядки спутниковых телефонов, ноутбуков.

Кроме того, альтернативные источники энергии используются в национальном парке «Русская Арктика» (Архангельская область), который начал переход к использованию ВИЭ одним из первых — в 2011 году. На трех объектах в национальном парке «Югыд ва» (Коми) солнечные панели работают с 2012 года. Станции, состоящие из солнечных и аккумуляторных батарей и инвертора, работают четыре года на двух кордонах государственного природного заповедника «Тигирекский» (Алтайский край). В 2015 году солнечный модуль был установлен в Воронежском заповеднике (Воронежская область) на кордоне Каверенский. Заповедник «Курильский» (Сахалинская область) в 2016 году установил первую солнечную мини-электростанцию. Четыре пилотных объекта — заповедники «Кивач» и «Костомукшский» (Карелия), а также национальный парк «Водлозерский» (Карелия, Архангельская область), участвуют в международном проекте Green Solutions (Зеленые решения). В заповеднике «Олекминский» (Якутия) используются комбинированные устройства EasySolar. Данные устройства включают солнечный контроллер заряда, инвертор и зарядное устройство. Заповедник «Остров Врангеля» (Чукотский автономный округ) использует солнечные батареи и ветрогенераторы. Аналогичные системы генерации работают в заповеднике «Черные земли» (Калмыкия).

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Госдумы осенью планируют сконцентрироваться на работе над законопроектом о микрогенерации, чтобы дать гражданам возможность использовать экологически чистую солнечную энергию в быту. Принятие таких поправок станет «первой ласточкой» на пути признания горизонтальной энергетики в России.